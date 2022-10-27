Metaratings: Урунов близок к переходу в «Навбахор»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Урунов примет решение о переходе, если клуб из Узбекистана пробьется в Лигу чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) по итогам текущего сезона, сообщает Metaratings.
До окончания чемпионата Узбекистана осталось три тура. «Навбахор» занимает третье место в национальном первенстве. Прямую путёвку в азиатскую ЛЧ получит клуб, занявший место не ниже второго. Третья и четвёртая команды попадут в квалификацию турнира.
Ранее сообщалось, что Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с Виктором Гончаренко.