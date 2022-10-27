Metaratings: Урунов близок к переходу в «Навбахор»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов может продолжить карьеру в узбекском клубе «Навбахор».

Урунов примет решение о переходе, если клуб из Узбекистана пробьется в Лигу чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК) по итогам текущего сезона, сообщает Metaratings.

До окончания чемпионата Узбекистана осталось три тура. «Навбахор» занимает третье место в национальном первенстве. Прямую путёвку в азиатскую ЛЧ получит клуб, занявший место не ниже второго. Третья и четвёртая команды попадут в квалификацию турнира.

Ранее сообщалось, что Урунов покинул «Урал» из-за конфликта с Виктором Гончаренко.