WADA уведомило РУСАДА о намерении обратиться в CAS, если решение по делу Валиевой не будет вынесено в ближайшее время

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что организация уведомило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) о намерении обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой не будет вынесено в ближайшее время.

«WADA обеспокоено задержкой в рассмотрении дела Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА, что если вопрос не будет решён в ближайшее время, мы воспользуемся своим правом обратиться в CAS», — написал Банька на своей странице в Twitter.

21 октября РУСАДА опубликовало заявление, в котором говорится, что все действия, связанные с делом 16-летней россиянки, являются конфиденциальными.

Напомним, что во время зимних Олимпийских игр 2022 года стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал РУСАДА обнародовать данные по допинг-делу Валиевой.