Знарок не собирается подавать в отставку с поста главного тренера «Ак Барса»
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
На вопрос, есть ли у него навязчивые мысли об отставке после девяти поражений в десяти матчах, Знарок ответил: «У меня таких мыслей нет», — цитирует его «Матч ТВ».
«Ак Барс» проиграл «Салавату» со счётом 1:4. Это поражение стало третьим подряд. Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что Фанаты «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата Юлаева».