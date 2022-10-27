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Знарок не собирается подавать в отставку с поста главного тренера «Ак Барса»

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Главный тренер казанского «Ак Барса» Олег Знарок высказался о своём будущем после поражения от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Знарок не собирается подавать в отставку с поста главного тренера «Ак Барса»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

На вопрос, есть ли у него навязчивые мысли об отставке после девяти поражений в десяти матчах, Знарок ответил: «У меня таких мыслей нет», — цитирует его «Матч ТВ».

«Ак Барс» проиграл «Салавату» со счётом 1:4. Это поражение стало третьим подряд. Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Фанаты «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата Юлаева».

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