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Семак: Сутормин — игрок «Зенита», и мы на него рассчитываем

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем полузащитника Алексея Сутормина.
Семак: Сутормин — игрок «Зенита», и мы на него рассчитываем
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Каждый футболист, особенно опытный, хочет играть и как можно больше. У некоторых наших футболистов не хватает игровой практики. Но по поводу разговоров и переходов никаких предложений и никаких разговоров ни с агентом, ни с Алексеем не было. Поэтому на сегодняшний день Сутормин — игрок «Зенита», и мы на него рассчитываем», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Тренер отметил, что, если у полузащитника или его агента возникнут вопросы, в петербургском клубе готовы это обсуждать.

«Но опять же, прежде всего — интересы клуба. А дальше, по возможности, будем прислушиваться к мнению футболиста и искать решения, которые всех устроят», — сказал он.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 11 матчах петербуржцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Ростов» интересуется Суторминым.

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