Семак: Сутормин — игрок «Зенита», и мы на него рассчитываем
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«Каждый футболист, особенно опытный, хочет играть и как можно больше. У некоторых наших футболистов не хватает игровой практики. Но по поводу разговоров и переходов никаких предложений и никаких разговоров ни с агентом, ни с Алексеем не было. Поэтому на сегодняшний день Сутормин — игрок «Зенита», и мы на него рассчитываем», — приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
Тренер отметил, что, если у полузащитника или его агента возникнут вопросы, в петербургском клубе готовы это обсуждать.
«Но опять же, прежде всего — интересы клуба. А дальше, по возможности, будем прислушиваться к мнению футболиста и искать решения, которые всех устроят», — сказал он.
В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 11 матчах петербуржцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями. Контракт Сутормина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что «Ростов» интересуется Суторминым.