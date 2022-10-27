Фанаты «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата Юлаева»
- РИА Новости
После игры болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды, свидетельствует видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Спорт Сарае».
«Ак Барс» проиграл «Салавату» со счётом 1:4. Это поражение стало третьим подряд. Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что Олег Знарок останется на посту главного тренера казанского «Ак Барса» после поражения от «Салавата Юлаева».