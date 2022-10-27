Фанаты «Ак Барса» зашли в автобус команды после поражения от «Салавата Юлаева»

Казанский «Ак Барс» в гостях потерпел поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После игры болельщики «Ак Барса» зашли в автобус команды, свидетельствует видео, которое было опубликовано в Telegram-канале «Спорт Сарае».

«Ак Барс» проиграл «Салавату» со счётом 1:4. Это поражение стало третьим подряд. Казанская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Олег Знарок останется на посту главного тренера казанского «Ак Барса» после поражения от «Салавата Юлаева».