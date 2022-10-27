Медина заявил, что ЦСКА не устраивают результаты в последних матчах

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина оценил результаты команды в нынешнем сезоне.

«Последние результаты нас совсем не устраивают. Пора побеждать!» — приводит слова Медины Bobsoccer.

После 14 туров Российской премьер-лиги армейцы набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

В субботу, 29 октября, красно-синие сыграют с «Локомотивом» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча пройдёт на «РЖД Арене». Игра начнётся в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Артём Любимов назначен главным арбитром дерби «Локомотив» — ЦСКА.