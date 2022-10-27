Рианчо: в плей-офф Лиги чемпионов будет не хватать «Барселоны»
- AP
- © Joan Monfort
«Как в Испании отреагировали на вылет клуба? Кто-то будет радоваться, а кто-то грустить. «Барселоны» не будет в плей-офф весной, и Лига чемпионов это заметит. Каталонский клуб всегда был претендентом на титул», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».
Вместе с тем он подчеркнул, что теперь «Барселона» сможет больше сосредоточиться на чемпионате Испании.
«Барселона» в матче группы С на стадионе «Камп Ноу» со счётом 0:3 уступила мюнхенской «Баварии».
В составе гостей мячи забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (31-я) и Бенжамен Павар (90 + 5).
«Бавария» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место. Каталонский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира.
«Барселона» в сезоне-2021/22 также не смогла выйти из группы.
Ранее главный тренер каталонцев Хави поделился эмоциями от матча с «Баварией».