Рианчо: в плей-офф Лиги чемпионов будет не хватать «Барселоны»

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал вылет «Барселоны» из розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

«Как в Испании отреагировали на вылет клуба? Кто-то будет радоваться, а кто-то грустить. «Барселоны» не будет в плей-офф весной, и Лига чемпионов это заметит. Каталонский клуб всегда был претендентом на титул», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Вместе с тем он подчеркнул, что теперь «Барселона» сможет больше сосредоточиться на чемпионате Испании.

«Барселона» в матче группы С на стадионе «Камп Ноу» со счётом 0:3 уступила мюнхенской «Баварии».

В составе гостей мячи забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (31-я) и Бенжамен Павар (90 + 5).

«Бавария» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место. Каталонский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

«Барселона» в сезоне-2021/22 также не смогла выйти из группы.

Ранее главный тренер каталонцев Хави поделился эмоциями от матча с «Баварией».





