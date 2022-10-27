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«Бавария» готовит предложение по покупке форварда «Боруссии» Тюрама

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Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».
«Бавария» готовит предложение по покупке форварда «Боруссии» Тюрама
  • Gettyimages.ru
  • © Christian Verheyen

Команда из Мюнхена рассматривает возможность приобретения форварда, который должен будет заменить Роберта Левандовски, сообщает L'Equipe.

Уточняется, что руководство «Баварии» готовит предложение по покупке форварда.

25-летний француз в сезоне-2022/23 в 13 матчах во всех турнирах забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €20 млн.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча с «Баварией».

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