«Бавария» готовит предложение по покупке форварда «Боруссии» Тюрама

Нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

Команда из Мюнхена рассматривает возможность приобретения форварда, который должен будет заменить Роберта Левандовски, сообщает L'Equipe.

Уточняется, что руководство «Баварии» готовит предложение по покупке форварда.

25-летний француз в сезоне-2022/23 в 13 матчах во всех турнирах забил 11 мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с «Боруссией» истекает летом 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €20 млн.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча с «Баварией».