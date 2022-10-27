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Путешествующего пешком на ЧМ в Катаре испанского фаната посадили в тюрьму в Иране

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Болельщик Сантьяго Санчес, который идёт пешком из Испании в Катар, рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года.
Путешествующего пешком на ЧМ в Катаре испанского фаната посадили в тюрьму в Иране
  • AP

Дело в том, что Санчес был арестован в городе Секкез в провинции Курдистан после посещения могилы Махсы Амини. Сейчас Санчес находится в тегеранской тюрьме, сообщает ABC со ссылкой на телеканал Iran International.

Уточняется, Санчес в конце января пешком отправился в Доху и перестал выходить на связь со 2 октября.

22-летняя Амини скончалась в больнице после того, как была задержана полицейскими за неправильное ношение хиджаба.

Групповой турнир чемпионата мира — 2022 пройдёт с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы состоятся 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является команда Франции. Сборная России не допущена к участию в турнире.

Ранее посол ООН призвал заменить сборную Ирана на Италию на ЧМ-2022 по футболу.

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