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Клопп — о выходе в плей-офф ЛЧ: мы устали, но чувствуем себя великолепно

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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над голландским «Аяксом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Клопп — о выходе в плей-офф ЛЧ: мы устали, но чувствуем себя великолепно
  • AP

«Мы вышли в плей-офф, и я не могу это принимать как должное. Это серьёзная вещь. Мы устали, но чувствуем себя великолепно», — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.

По его мнению, у «Ливерпуля» были сложные первые полчаса матча, когда «Аякс» оказывал большое давление.

«Нам нужно было защищаться с большим энтузиазмом. Это нормально, поскольку мы играли в гостях. Второй тайм начали отлично, забили два великолепных гола и контролировали игру», — добавил он.

Игра на стадионе «Йохан Кройфф Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Клоппа.

«Ливерпуль» с 12 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А. Английский клуб досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» в шестой раз подряд вышел из группы, установив клубный рекорд в ЛЧ.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча с «Баварией».

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