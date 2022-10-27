Хави: в этом розыгрыше Лиги чемпионов многое было против «Барселоны»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави прокомментировал поражения от немецкой «Баварии» (0:3) в матче пятого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы попали при жеребьёвке в крайне сложную группу, и кажется, что в этом розыгрыше Лиги чемпионов многое было против нас. Футбол был жесток по отношению к нам. Прежде в трудные минуты мы сражались, но не в этот раз», — цитирует Хави пресс-служба УЕФА.

При этом он подчеркнул, что в октябре сезон не заканчивается — впереди ещё много трофеев, за которые можно будет побороться.

«Нам нужно оставаться единым целым. Если проанализируете наши предыдущие игры, то увидите, что в них мы заслуживали большего», — заключил Хави.

Игра группы С на стадионе «Камп Ноу» завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенской «Баварии».

В составе гостей мячи забили Садио Мане (10-я минута), Эрик Максим Шупо-Мотинг (31-я) и Бенжамен Павар (90 + 5).

«Бавария» с 15 очками лидирует в турнирной таблице. «Барселона» с четырьмя очками занимает третье место. Каталонский клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча с «Баварией».







