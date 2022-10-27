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«Ливерпуль» под руководством Клоппа установил клубный рекорд в Лиге чемпионов

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Английский «Ливерпуль» в гостях нанёс поражение голландскому «Аяксу» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на стадионе «Йохан Кройфф Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» с 12 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А. Английский клуб досрочно гарантировал себе выход в плей-офф турнира.

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» в шестой раз подряд вышел из группы, установив клубный рекорд в ЛЧ.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. Его контракт с клубом истекает в 2026-м. Английская команда под руководством немца выиграла Лигу чемпионов сезона-2018/19.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча с «Баварией».

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