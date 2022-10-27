Медведев — об отцовстве: было приятно испытывать так много хороших чувств

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как на него повлияло рождение дочери.

«Я довольно холодный человек, но недавно я испытал эти эмоции, это было как «Вау, я чувствительный человек, я могу быть нежным». Было приятно испытывать так много хороших чувств», — цитирует Медведева AS со ссылкой на Tennis TV.

Напомним, что 26 октября Медведев пробился во второй круг турнира ATP-500 в Вене (Австрия). Россиянин обыграл грузина Николоза Басилашвили в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час.

Следующим соперником экс первой ракетки мира станет победитель US Open — 2020 австриец Доминик Тим.

Медведев является победителем Открытого чемпионата США — 2021 и финалистом трёх турниров Большого шлема. Российский теннисист также выиграл Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2020 года.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что теннисный турнир серии «Мастерс» в Париже будет определяющим для Медведева.