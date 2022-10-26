«Ливерпуль» разгромил «Аякс» и вышел в плей-офф ЛЧ

«Ливерпуль» в гостях одержал победу на «Аяксом» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра на стадионе «Йохан Кройфф Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу «Ливерпуля».

В составе гостей мячи забили Мохаммед Салах (42-я минута), Дарвин Нуньес (49-я) и Харви Эллиот (52-я).

«Ливерпуль» с 12 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы А и обеспечивает себе выход в плей-офф. «Аякс» занимает третье место с тремя очками.

Ранее сообщалось, что «Порту» одержал разгромную победу над «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.