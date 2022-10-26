Индзаги: игры с «Барселоной» помогли «Интеру» поверить в себя

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвёл итоги матча с «Виктория Пльзень» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА (4:0).

«Чтобы добиться первой нашей цели на сезон, нам требовалось нечто особенное. Мы становились сильнее от матча к матчу, а две игры с «Барселоной» помогли нам поверить в себя. Мы все очень рады», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

По его словам, команда превзошла все ожидания, пройдя дальше с матчем в запасе. Он также отметил, что футболисты достойны аплодисментов, ведь они их заслужили.

«Интер» с десятью очками занимает вторую строчку в турнирной таблице группы С и обеспечивает себе выход в плей-офф. «Виктория Пльзень» занимает последнее место с нулевым результатом.

Ранее испанский журналист Пако Муньоз прокомментировал новость о том, что «Барселона» не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов во второй раз подряд.