Тарпищев считает, что матч Медведева с Басилашвили никак не показывает форму россиянина

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева в первом круге турнира ATP в Вене.

«Играл нормально, но этот матч не показатель. Когда будет сильный соперник, тогда станет ясно, как Медведев восстановился, готова ли его нервная система», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин обыграл грузина Николоза Басилашвили в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час.

Следующим соперником экс первой ракетки мира станет победитель US Open — 2020 австриец Доминик Тим.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что спад в карьере Аслана Карацева связан со сменой тренера.