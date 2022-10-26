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Тарпищев считает, что матч Медведева с Басилашвили никак не показывает форму россиянина

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева в первом круге турнира ATP в Вене.
Тарпищев считает, что матч Медведева с Басилашвили никак не показывает форму россиянина
  • РИА Новости

«Играл нормально, но этот матч не показатель. Когда будет сильный соперник, тогда станет ясно, как Медведев восстановился, готова ли его нервная система», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Россиянин обыграл грузина Николоза Басилашвили в двух сетах со счётом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час.

Следующим соперником экс первой ракетки мира станет победитель US Open — 2020 австриец Доминик Тим.

Ранее Тарпищев высказал мнение, что спад в карьере Аслана Карацева связан со сменой тренера.

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