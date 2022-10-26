Москалёва и Ложкин показали лучший балл в юниорских парах на втором этапе Гран‑при России

Фигуристы Анна Москалёва и Максим Ложкин показали лучший балл в короткой программе среди юниоров в соревнованиях спортивных пар на втором этапе Гран‑при России.

Спортсмены получили оценку 63,82 балла и опередили пару Варвара Черемных — Даниил Бутенко, которые набрали 63,67 балла. Московский дуэт Анастасия Чернышова — Владислав Антонышев получил 60,82.

Также на втором этапе в Сочи лучшими в ритм-танце среди танцевальных пар стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, получившие 70,01 балла. За ними идут Алиса Овсянкина — Матвей Самохин (69,14), замыкают тройку сильнейших Юлия Чуркина — Борис Фролов (57,59).

Юниоры покажут свои произвольные прокаты в парах и танцах на льду 27 октября, в этот день также выступят девушки и юноши с короткими программами в одиночном катании.

Ранее фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на первом этапе серии Гран-при России.