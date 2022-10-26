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Ромашина — о новых правилах в синхронном плавании: нет раздолья для души

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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина заявила, что в её виде спорта остаётся меньше простора для творчества.
Ромашина — о новых правилах в синхронном плавании: нет раздолья для души
  • РИА Новости

«Переименовали наш вид спорта в артистическое плавание, а сейчас манёвров для артистизма не особо вижу. Всех стараются подогнать под одну гребёнку, под одни правила. Нет раздолья для души, для того, чем всегда отличалась российская команда, но будем подстраиваться. Будем брать, как всегда, сложностью», — цитирует Ромашину «Матч ТВ».

6 октября в Международной федерации плавания (FINA) заявили, что решение организации предоставить мужчинам право участвовать в соревнованиях групп распространяется и на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Также в организации заявили, что каждая национальная федерация для выступления в соревнованиях групп на Олимпиаде может заявить не более двух мужчин, участие которых не является обязательным.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в групповых упражнениях в синхронном плавании Алла Шишкина высказалась о награждении без флага и гимна России на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

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