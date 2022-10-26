Главный тренер «Спортинга»: у нас нет денег, чтобы платить Роналду зарплату

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим рассказал, почему форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сможет перейти в португальский клуб.

«Все в «Спортинге» мечтают о возвращении Криштиану, но у нас нет денег, чтобы платить ему зарплату. Я думаю, что он счастлив в Манчестере, но он не играет, вот в чём проблема», — цитирует Аморима TalkSport.

Напомним, что в летнее трансферное окно португалец хотел покинуть МЮ, так как хотел выступать за команду, которая участвует в Лиге чемпионов УЕФА.

Роналду известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12 матчах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Португалец пять раз становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Роналду может перейти в «Наполи».