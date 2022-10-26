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«Порту» разгромил «Брюгге» в матче ЛЧ

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«Порту» одержал разгромную победу над «Брюгге» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Порту» разгромил «Брюгге» в матче ЛЧ
  • Gettyimages.ru

Встреча на стадионе «Ян Брейдель» завершилась со счётом 4:0.

В составе португальской команды дубль оформил Мехди Тареми (33-я и 70-я минуты), также мячи забили Эванилсон (57-я) и Стефен Эустакиу (60-я).

Таким образом, «Порту» расположился на втором месте таблицы группы B, набрав девять очков. «Брюгге» занимает первую строчку с десятью очками.

Ранее туринский «Ювентус» в гостях потерпел поражение от португальской «Бенфики» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

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