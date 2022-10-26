«Порту» разгромил «Брюгге» в матче ЛЧ
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Встреча на стадионе «Ян Брейдель» завершилась со счётом 4:0.
В составе португальской команды дубль оформил Мехди Тареми (33-я и 70-я минуты), также мячи забили Эванилсон (57-я) и Стефен Эустакиу (60-я).
Таким образом, «Порту» расположился на втором месте таблицы группы B, набрав девять очков. «Брюгге» занимает первую строчку с десятью очками.
Ранее туринский «Ювентус» в гостях потерпел поражение от португальской «Бенфики» в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.