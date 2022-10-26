Камоцци надеется, что Кокорин сможет вернуться в РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценил игру нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Выступление Кокорина похоже на перезапуск карьеры? Я надеюсь, что у Александра на Кипре всё получится. И он сможет вернуться в РПЛ», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

31-летний россиянин перешёл в итальянскую «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в 11 матчах «фиалок», но не отметился результативными действиями, проведя на поле в сумме 216 минут.

С конца августа Кокорин находится в «Арисе» на правах аренды. Нападающий забил три мяча и отдал две результативные передачи в семи матчах за команду из Лимасола.

Ранее российский тренер Николай Писарев рассказал, почему Кокорин не смог развить свой потенциал.