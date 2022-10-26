Роналду обратился к фанатам после возвращения в основу «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением после возвращения к тренировкам с основной командой после отстранения.

«Возвращаюсь в привычный режим с той же целеустремл`нностью и самоотдачей, что и всегда», — написал португалец в Instagram*.

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг сообщил, что португалец будет в заявке команды на матч Лиги Европы с «Шерифом».

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 12 матчах за манкунианцев, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что туринский «Ювентус» скрыл выплату в размере €20 млн для Роналду.

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