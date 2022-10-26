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СЭ: «Вест Хэм» не оплатил задолженность перед ЦСКА за трансфер Влашича из-за санкций

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Стала известна причина, по которой «Вест Хэм» не оплатил задолженность перед ЦСКА за трансфер Николы Влашича.
СЭ: «Вест Хэм» не оплатил задолженность перед ЦСКА за трансфер Влашича из-за санкций
  • Gettyimages.ru

По информации «Спорт-Экспресса», английский клуб не может отправить оставшиеся деньги за трансфер Влашича из-за санкций, наложенных правительством Великобритании. Также сообщается, что «Вест Хэм» будет придерживаться политики государства.

Напомним, что 25-летний хорват перешёл в «Вест Хэм» летом 2021 года. В августе 2022-го генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что «молотобойцы» остаются должны около €9 млн за трансфер полузащитника.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обратится в ФИФА из-за долгов «Вест Хэма» за трансфер Влашича.

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