Давидс: готов вернуться в Россию, если будет возможность

Фадлу Давидс, ассистент бывшего наставника московского «Локомотива» Йозефа Циннбаура, заявил, что готов вернуться в Россию.

«Да, определённо готов вернуться в Россию… И, если у меня будет возможность, я ей непременно воспользуюсь», — цитирует Давидса «РБ Спорт».

По его словам, у российских футболистов огромный потенциал для развития. Также Давидс отметил, что Россия прекрасная страна для игры в футбол.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра. Позднее директор по селекционной работе Кристиан Меккель, глава физиотерапии и реабилитации Мартин Хэммерле, тренер вратарей Саша Март, а также помощник главного тренера Фадлу Давидс также покинули клуб.

«Локомотив» по итогам 14 туров с 12 очками занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о работе футбольной академии московского клуба.