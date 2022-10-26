Мостовой: не вижу большого смысла в ответной игре между сборными России и Киргизии

Бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой предположил, с кем сборная России по футболу может провести ближайшие матчи.

«Россия может сыграть ответный матч с Киргизией. Можно ещё с Беларусью. Когда играли с киргизами, я игру не смотрел, потому что было неинтересно. Сейчас я тоже большого смысла не вижу», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что сборная России 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счётом 2:1.

Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.

Ранее бывший тренер «Химок» Сергей Юран предположил, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.