Мостовой: не вижу большого смысла в ответной игре между сборными России и Киргизии
- РИА Новости
«Россия может сыграть ответный матч с Киргизией. Можно ещё с Беларусью. Когда играли с киргизами, я игру не смотрел, потому что было неинтересно. Сейчас я тоже большого смысла не вижу», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Напомним, что сборная России 24 сентября в Бишкеке в товарищеском матче обыграла команду Киргизии со счётом 2:1.
Россия может провести в ноябре товарищеские матчи с командами Боснии и Герцеговины и Ирана.
УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша квалификации чемпионата Европы 2024 года, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в квалификации ЧМ-2023.
Ранее бывший тренер «Химок» Сергей Юран предположил, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.