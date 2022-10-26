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Пономарёв считает, что ЦСКА станет призёром РПЛ в этом сезоне

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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв высказал мнение, что московский клуб в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) войдёт в число призёров.
Пономарёв считает, что ЦСКА станет призёром РПЛ в этом сезоне
  • РИА Новости

«У нас надёжный вратарь, сформировавшаяся защита, стабильная полузащита, но и впереди уже кое-что есть, Чалов стал настоящим мужиком и форвардом... Есть над чем работать, но, думаю, что команда в призёрах обязательно будет», — цитирует Пономарёва Betonmobile.ru.

По его словам, армейцы обязательно должны побеждать в домашних матчах, чтобы бороться за призовые места. При этом Пономарёв отметил, что в ЦСКА пришёл знающий и опытный тренер, который поможет команде играть стабильнее.

«Зенит» имеет в своём активе 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» располагается на второй позиции с 29 баллами. Третью строчку занимает ЦСКА с 26 очками. «Ростов» (26) — на четвёртом месте.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о чемпионской гонке РПЛ сезона-2022/23.

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