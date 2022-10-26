Селюк считает, что проблемы «Химок» начались с приходом в тренерский штаб Юрана

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что проблемы подмосковных «Химок» начались с приходом в тренерский штаб Сергея Юрана.

«Многие говорят о том, что Юрана нужно вернуть, но в «Химках» все проблемы из-за него. Он собирал эту команду, тренировал, оставив после себя такое наследие. Многие из тех, кого он набрал, достойны играть в ФНЛ, а не в РПЛ», — цитирует Селюка Metaratings.

Ранее игрок «Химок» Илья Кухарчук рассказал, что в подмосковном клубе начали погашать задолженность по зарплатам. По информации СМИ, сумма долга составляет более 300 млн рублей.

21 октября подмосковному клубу запретили регистрировать новых футболистов в качестве обеспечительной меры по взысканию задолженности перед хавбеком Эльмиром Набиуллиным по зарплате и владикавказской «Аланией» по трансферу полузащитника Бутты Магомедова.

Ранее Юран предположил, с кем бы могла сыграть сборная России в ближайшее время.