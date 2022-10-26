Павловец: в России какой-то феномен Карпина

Защитник «Оренбурга» Александр Павловец поделился мнением, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин феноменально популярен в России.

«И в других командах есть много смешного, интересного! В России какой-то феномен Карпина», — цитирует Павловеца Sport24.

По его словам, в Российской премьер-лиге работают много других интересных тренеров.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник провёл 11 матчей, в которых забил два мяча. Павловец также известен по выступлениям за «Ростов» и белорусский БАТЭ. Контракт футболиста с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Карпин прокомментировал новость о возможном интересе «Ростова» к полузащитнику петербургского «Зенита» Алексею Сутормину.