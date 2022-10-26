UFC объявил претендентский бой Анкалаева и Блаховича

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал поединок между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

Поединок пройдёт на турнире UFC 282, запланированном на 11 декабря.

Напомним, что Анкалаев победил техническим нокаутом американца Энтони Смита на турнире UFC 277. Бой прошёл в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой россиянина техническим нокаутом уже во втором раунде.

15 мая Блахович одержал победу над Ракичем в главном бою турнира UFC Vegas 54 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). 39-летний поляк победил техническим нокаутом. Ракич получил травму колена и не смог продолжить бой.

Ранее сообщалось, что UFC пытается организовать бой Сехудо и Стерлинга в Австралии.