Президент «Урала» отметил игру Газинского в нынешнем сезоне
- РИА Новости
«Газинский — молодец, играет и забивает голы. С ним всё нормально. Он является одним из ключевых футболистов. Но играет вся команда, а не он один», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
17 августа Юрий Газинский подписал с «Уралом» контракт на два года. До этого он выступал за «Краснодар» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.
«Урал» располагается на десятой позиции с 16 очками.
Ранее в «Урале» заявили, что расторжение контракта с Остоном Уруновым не является инициативой клуба.