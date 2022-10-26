Президент «Урала» отметил игру Газинского в нынешнем сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов оценил игру полузащитника Юрия Газинского в сезоне-2022/23.

«Газинский — молодец, играет и забивает голы. С ним всё нормально. Он является одним из ключевых футболистов. Но играет вся команда, а не он один», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

17 августа Юрий Газинский подписал с «Уралом» контракт на два года. До этого он выступал за «Краснодар» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

«Урал» располагается на десятой позиции с 16 очками.

Ранее в «Урале» заявили, что расторжение контракта с Остоном Уруновым не является инициативой клуба.