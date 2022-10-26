Маслов: недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с «Торпедо».

«Играл против «Торпедо» только со «Спартаком-2». Недооценка? Не допускаю этого. Недооценки «Торпедо» со стороны «Спартака» точно не будет, — цитирует Маслова Sport24.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Торпедо». Матч пройдёт 30 октября. Игра начнётся в 16:30 мск.

«Торпедо» с шестью очками занимает 16-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 29 очками располагается на второй позиции, уступая лидирующему «Зениту» семь очков.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов рассказал о посещении матча столичного «Спартака» с подмосковными «Химками» 14-го тура чемпионата России по футболу.