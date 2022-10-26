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Бояринцев считает, что судьба чемпионской гонки в РПЛ может решиться уже осенью

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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Бояринцев считает, что судьба чемпионской гонки в РПЛ может решиться уже осенью
  • РИА Новости

«На данном этапе «Зенит» является единоличным лидером, другие команды теряют очки — это можно сказать про «Ростов» и ЦСКА, «Спартак» выглядит более стабильно. Однако может всё уже решиться и в осенней части турнира, если петербургский клуб увеличит своё преимущество», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

По его словам, чемпионская гонка превращается в «гонку преследования». Он также отметил, что клуб, который растеряет меньше всего очков перед уходом на зимнюю паузу, сможет побороться с подопечными Сергея Семака.

«Зенит» имеет в своём активе 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» располагается на второй позиции с 29 баллами. Третью строчку занимает ЦСКА с 26 очками. «Ростов» (26) — на четвёртом месте.

Ранее бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Ерёменко заявил, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ.

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