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Гаврилов: пусть берут Малкома и Клаудиньо в сборную России, если больше некого

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Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался по поводу натурализации бразильских хавбеков «Зенита» Малкома и Клаудиньо для сборной России.
Гаврилов: пусть берут Малкома и Клаудиньо в сборную России, если больше некого
  • Gettyimages.ru

«Нужны ли они сборной России? Да откуда я знаю, нужны они или не нужны? Пускай там руководство решает, а я-то что. Ну, если больше нет никого, пусть берут их в сборную. А потом для чего их туда брать-то? С кем играть? Не с кем, в том-то и дело», — цитирует Гаврилова «ВсёПроСпорт».

8 октября журналист Иван Карпов сообщил, что РФС по запросу «Зенита» составил характеристику бразильцев. На данный момент процесс получения российского паспорта в ускоренном порядке уже реализуется.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин выступил против натурализации футболистов для сборной России.

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