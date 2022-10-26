Узнать больше

Малафеев: Анюков — один из самых сильных футболистов, с кем мне приходилось играть

Короткая ссылка
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев сравнил своего экс-одноклубника Александра Анюкова с игроком ЦСКА Марио Фернандесом.
Малафеев: Анюков — один из самых сильных футболистов, с кем мне приходилось играть
  • Gettyimages.ru

«Широков сказал, что Анюков в лучшие годы был сильнее Марио Фернандеса? Саша Анюков — очень сильный футболист. Один из самых сильных, с кем мне приходилось играть», — цитирует Малафеева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что провёл с Анюковым в «Зените» приличное время и смог добиться больших результатов.

Анюков является воспитанником «Крыльев Советов». Он также выступал за «Зенит». Защитник провёл за петербургский клуб 417 матчей во всех турнирах с 2004-го по 2019-й. Анюков забил 13 мячей и отдал 28 результативных передач.

Ранее экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил, что его бывший одноклубник Мичел Сальгадо сильнее Александра Анюкова и Марио Фернандеса.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить