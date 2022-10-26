Малафеев: Анюков — один из самых сильных футболистов, с кем мне приходилось играть
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«Широков сказал, что Анюков в лучшие годы был сильнее Марио Фернандеса? Саша Анюков — очень сильный футболист. Один из самых сильных, с кем мне приходилось играть», — цитирует Малафеева «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что провёл с Анюковым в «Зените» приличное время и смог добиться больших результатов.
Анюков является воспитанником «Крыльев Советов». Он также выступал за «Зенит». Защитник провёл за петербургский клуб 417 матчей во всех турнирах с 2004-го по 2019-й. Анюков забил 13 мячей и отдал 28 результативных передач.
Ранее экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил, что его бывший одноклубник Мичел Сальгадо сильнее Александра Анюкова и Марио Фернандеса.