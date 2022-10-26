Президент FIG заявил, что организация должна учитывать мнение России

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что организация должна прислушиваться к мнению коллег из России.

«FIG решила не исключать официальные лица России и Белоруссии из конгресса. Когда представитель той или иной страны избирается членом международной организации, то его гражданство должно отойти на второй план, а сам он становится, по сути, нейтральным лицом», — цитирует Ватанабэ ТАСС.

По его словам, если федерация не будет придерживаться данным принципам, то международные федерации не смогут полноценно существовать.

Конгресс пройдёт в Стамбуле 11—12 ноября.

18 октября Голландская ассоциация гимнастики сообщила, что бойкотирует конгресс FIG из-за допуска российских и белорусских представителей. Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о бойкоте, после Украины, Норвегии, Польши, Эстонии, Литвы и Италии.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на решение Нидерландов бойкотировать конгресс FIG.