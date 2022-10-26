Узнать больше

Президент FIG заявил, что организация должна учитывать мнение России

Короткая ссылка
Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что организация должна прислушиваться к мнению коллег из России.
Президент FIG заявил, что организация должна учитывать мнение России
  • РИА Новости

«FIG решила не исключать официальные лица России и Белоруссии из конгресса. Когда представитель той или иной страны избирается членом международной организации, то его гражданство должно отойти на второй план, а сам он становится, по сути, нейтральным лицом», — цитирует Ватанабэ ТАСС.

По его словам, если федерация не будет придерживаться данным принципам, то международные федерации не смогут полноценно существовать. 

Конгресс пройдёт в Стамбуле 11—12 ноября.

18 октября Голландская ассоциация гимнастики сообщила, что бойкотирует конгресс FIG из-за допуска российских и белорусских представителей. Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о бойкоте, после Украины, Норвегии, Польши, Эстонии, Литвы и Италии.

Ранее президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на решение Нидерландов бойкотировать конгресс FIG.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить