Авербух: очень положительно отношусь к произвольной Валиевой

Хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, как относится к новой произвольной программе фигуристки Камилы Валиевой.

«Я отношусь очень положительно. Мы не зря говорим, что лёд — искусство. Мы меняемся, у нас много всего разного происходит. Но мы должны говорить здесь и сейчас. Я уверен, что решение об этом номере принималось совместно. Я считаю, что Камила говорит, о чём хочет», — цитирует Авербуха Sport24.

16-летняя фигуристка выступала под саундтрек к фильму «Шоу Трумана» и фрагмент из выпуска новостей. В конце произвольной программы она сделала отсылку к допинг-скандалу на ОИ-2022, прикрыв голову капюшоном в конце программы так же, как закрывалась от журналистов.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт заявил, что произвольная программа Валиевой окажет на неё терапевтический эффект.