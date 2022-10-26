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Романо: «Челси» достиг принципиальной договорённости о переходе Нкунку

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Французский форвард «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку может продолжить карьеру в «Челси».
Романо: «Челси» достиг принципиальной договорённости о переходе Нкунку
  • Gettyimages.ru

Лондонский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении французского форварда «РБ Лейпциг» Нкунку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в видео на YouTube-канале.

Нкунку является воспитанником ПСЖ. С 2019-го он защищает цвета немецкого клуба. Он провёл за «Лейпциг» 152 матча во всех турнирах, забил 57 мячей и отдал 48 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать форварда «Лейпцига» Нкунку.

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