Романо: «Челси» достиг принципиальной договорённости о переходе Нкунку
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Лондонский клуб достиг принципиальной договорённости о приобретении французского форварда «РБ Лейпциг» Нкунку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в видео на YouTube-канале.
Нкунку является воспитанником ПСЖ. С 2019-го он защищает цвета немецкого клуба. Он провёл за «Лейпциг» 152 матча во всех турнирах, забил 57 мячей и отдал 48 результативных передач.
Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет подписать форварда «Лейпцига» Нкунку.