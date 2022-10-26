Мостовой: я не играл ни с Анюковым, ни с Фернандесом, Сальгадо сильнее их обоих

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил, что его бывший одноклубник Мичел Сальгадо сильнее Александра Анюкова и Марио Фернандеса.

«Мне тяжело их сравнивать, потому что ни с тем, ни с другим я не играл. Я могу сказать, что Мичел Сальгадо сильнее их обоих», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Сальгадо является воспитанником «Сельты». Он также выступал за «Реал Мадрид» и «Блэкбурн». Испанец провёл за «Сельту» 101 матч во всех турнирах с 1994 по 1999 год и забил три мяча.

Ранее Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого в «Зенит».