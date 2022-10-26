Источник: Роналду получил от «Ювентуса» € 20 млн, которые не вошли в официальную отчётность
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Руководство туринского клуба заключили с португальцем секретное соглашение, по которому он получил часть зарплаты по своему контракту тайно, не уплатив налоги и не включив в итоговую финансовую отчётность, сообщает La Gazzetta dello Sport.
В настоящий момент футболист выступает за «Манчестер Юнайтед». Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Португалец известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».
Напомним, что нападающий играл в туринской команде с 2018 по 2021 год.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» уничтожил документы о тайных финансовых сделках с Роналду.