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Источник: Роналду получил от «Ювентуса» € 20 млн, которые не вошли в официальную отчётность

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Туринский «Ювентус» скрыл выплату в размере €20 млн для португальского нападающего Криштиану Роналду.
Источник: Роналду получил от «Ювентуса» € 20 млн, которые не вошли в официальную отчётность
  • Gettyimages.ru

Руководство туринского клуба заключили с португальцем секретное соглашение, по которому он получил часть зарплаты по своему контракту тайно, не уплатив налоги и не включив в итоговую финансовую отчётность, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В настоящий момент футболист выступает за «Манчестер Юнайтед». Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Португалец известен по выступлениям за испанский «Реал Мадрид», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг».

Напомним, что нападающий играл в туринской команде с 2018 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» уничтожил документы о тайных финансовых сделках с Роналду.

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