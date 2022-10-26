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Самарин рассказал, какие цели ставит перед собой в текущем сезоне

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Серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин рассказал, какие цели ставит перед собой в текущем сезоне.
Самарин рассказал, какие цели ставит перед собой в текущем сезоне
  • Gettyimages.ru

«У меня две новые и необычные программы. Произвольная — вообще одна сплошная загадка, непрерывное заигрывание с публикой, к чему я не слишком привык. Когда исполнял эту программу на контрольных прокатах в «Мегаспорте», был момент в ходе дорожки шагов, когда ненадолго останавливался, отыгрывая какие-то движения, но по факту не делая вообще ничего особенного. И в этот момент я вдруг поймал реакцию зала и почувствовал, как сильно эта реакция начинает меня заводить. Для меня вся программа именно про это. Поэтому мне очень нравится её катать», — заявил Самарин в интервью RT.

Ранее Самарин допустил, что может стать тренером после завершения карьеры.

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