Аллегри — о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов: мы разочарованы и злы

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет итальянского клуба из Лиги чемпионов УЕФА на стадии группового этапа.

«Мы разочарованы и злы, потому что не смогли выйти в плей-офф. Теперь мы должны сосредоточиться на Серии А и на матче с ПСЖ, потому что нам необходимо застолбить место в Лиге Европы», — цитирует Аллегри пресс-служба УЕФА.

Он признался, что первая часть сезона была для «Ювентуса» провальной.

«Сегодня мы допустили много ошибок, но сейчас нет смысла об этом говорить. Я рад за молодых игроков, они показали необходимую энергию и технику, это нам было очень нужно», — сказал Аллегри.

«Ювентус» в гостях потерпел поражение от португальской «Бенфики» со счётом 3:4.

У «Ювентуса» мячи забили Мойзе Кин (21-я минута), Аркадиуш Милик (77-я), Уэстон Маккенни (79-я). У «Бенфики» отличились Антониу Силва (17-я), Жоау Мариу (28-я, пенальти), Рафаэл Силва (35-я, 50-я).

«Ювентус» (три очка) занимает третью строчку в турнирной таблице группы H. Итальянская команда лишилась шансов на выход в плей-офф. «Бенфика» (11) занимает вторую строчку.

Ранее «Боруссия» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов УЕФА.