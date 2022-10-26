Эмери — о «Астон Вилле»: хорошая возможность вернуться в обожаемую мной АПЛ

Унаи Эмери рассказал, почему согласился стать главным тренером клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Астон Вилла».

«Поразмыслив, я решил, что должен использовать эту возможность, откликнувшись на этот спортивный вызов и взявшись за новый проект. Это была слишком хорошая возможность вернуться в обожаемую мной лигу, чтобы от неё отказываться», — цитирует Эмери Sky Sports.

Испанский тренер признался, что «покинул свой дом в 24 года».

«И я погрузился в мир профессионального футбола со всеми последствиями. Это и персональное, и профессиональное решение», — добавил он.

Эмери начнёт работу в английской команде с 1 ноября, когда оформит все необходимые документы.

По информации спортивного журналиста Фабрицио Романо, «Астон Вилла» заплатила «Вильярреалу» неустойку в размере €6 млн за досрочное расторжение контракта с тренером.

22 октября «Астон Вилла» объявила об уходе Стивена Джеррарда после поражения от «Фулхэма» со счётом 0:3. Клуб находится на 14-й позиции в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков после 12 матчей.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» планирует пригласить бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.