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Дубли Месси и Мбаппе помогли ПСЖ разгромить «Маккаби» в матче Лиги чемпионов

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Французский «Пари Сен-Жермен» нанёс поражение «Маккаби» из Хайфы в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра группы Н завершилась со счётом 7:2 в пользу команды Кристофа Галтье.

В составе ПСЖ мячи забили Лионель Месси (19-я, 45-я минуты), Килиан Мбаппе (32-я, 64-я), Неймар (35-я), Карлос Солер (84-я). В израильском клубе дубль оформил Абдулайе Сек (38-я, 50-я). Шон Гольдберг (67-я) записал на свой счёт автогол.

«Пари Сен-Жермен» (11 очков) занимает в турнирной таблице второе место. «Маккаби» (три) — четвёртое.

Ранее сообщалось, что «Севилья» разгромила «Копенгаген» в матче Лиги чемпионов.

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