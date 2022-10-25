В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Ростова» к Сутормину

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе «Ростова» к защитнику Алексею Сутормину.

«Вопрос не ко времени и не к месту. Без комментариев», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» о трансфере Сутормина в зимнее трансферное окно.

28-летний хавбек является воспитанником «Зенита». Сутормин в текущем сезоне провёл за петербургский клуб девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой отказался сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити».