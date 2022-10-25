Узнать больше

В «Зените» отреагировали на новость об интересе «Ростова» к Сутормину

Короткая ссылка
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об интересе «Ростова» к защитнику Алексею Сутормину.

«Вопрос не ко времени и не к месту. Без комментариев», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Ростов» планирует сделать предложение «Зениту» о трансфере Сутормина в зимнее трансферное окно.

28-летний хавбек является воспитанником «Зенита». Сутормин в текущем сезоне провёл за петербургский клуб девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой отказался сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить