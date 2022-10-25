Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян к соревнованиям
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Как сообщает пресс-служба FIE, вопрос будет рассматриваться на заседании организации 26 ноября.
Также на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации решения исполнительного комитета о назначении Эммануэля Кациадакиса исполняющим обязанности главы FIE.
Напомним, что предшественником Кациадакиса был российский бизнесмен Алишер Усманов. 1 марта 2022 года Усманов решил приостановить полномочия президента организации.
Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов оценил шансы отмены санкций в отношении российских спортсменов на ближайшем конгрессе FIE.