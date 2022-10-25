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Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян к соревнованиям

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Международная федерации фехтования (FIE) рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян к соревнованиям
  • Gettyimages.ru
  • © vm

Как сообщает пресс-служба FIE, вопрос будет рассматриваться на заседании организации 26 ноября.

Также на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации решения исполнительного комитета о назначении Эммануэля Кациадакиса исполняющим обязанности главы FIE.

Напомним, что предшественником Кациадакиса был российский бизнесмен Алишер Усманов. 1 марта 2022 года Усманов решил приостановить полномочия президента организации.

Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов оценил шансы отмены санкций в отношении российских спортсменов на ближайшем конгрессе FIE.

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