Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян к соревнованиям

Международная федерации фехтования (FIE) рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Как сообщает пресс-служба FIE, вопрос будет рассматриваться на заседании организации 26 ноября.

Также на заседании будет рассмотрен вопрос о ратификации решения исполнительного комитета о назначении Эммануэля Кациадакиса исполняющим обязанности главы FIE.

Напомним, что предшественником Кациадакиса был российский бизнесмен Алишер Усманов. 1 марта 2022 года Усманов решил приостановить полномочия президента организации.

Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов оценил шансы отмены санкций в отношении российских спортсменов на ближайшем конгрессе FIE.