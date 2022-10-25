Игнатьев оценил вероятность исключения РФС из ФИФА и УЕФА
- РИА Новости
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«Странно, почему на это заявление УАФ ещё не последовало никакой реакции со стороны ФИФА и УЕФА. Нас вполне могут исключить», — цитирует Игнатьева Sport24.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) требует исключить РФС из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России.
24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.
Ранее Александр Тарханов заявил, что надо постараться, чтобы Россию не исключили из ФИФА и УЕФА.