Азар хочет выиграть ЧМ-2022 с Бельгией

Полузащитник «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар хочет выиграть чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Я хочу, чтобы сборная Бельгии выступила лучше, чем в 2018 году. Будет сложно, потому что тогда мы показали хороший результат. Мне повезло быть капитаном той команды и представлять Бельгию, поэтому мы должны ехать на чемпионат мира с высокими ожиданиями», — приводит ESPN слова Азара пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Полузащитник отметил, что у Бельгии невероятное поколение игроков.

«Если мы действительно хотим, чтобы нас называли золотым поколением, то, думаю, мы должны выиграть чемпионат мира. Опыт однозначно помогал нам на предыдущих турнирах. Надеюсь, ещё некоторое время всё будет продолжаться в том же духе», — сказал он.

Для 31-летнего бельгийца турнир в Катаре станет третьим чемпионатом мира в карьере. В 2018 году сборная Бельгии завоевала бронзовые медали мундиаля.

На чемпионате мира 2022 года соперниками Бельгии на групповом этапе станут команды Хорватии, Канады и Марокко.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что боится пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы.