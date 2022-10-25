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Источник: «Ювентус» уничтожил документы о тайных финансовых сделках с Роналду

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Туринский «Ювентус» уничтожил документы, связанные с тайными сделками с экс-нападающим команды Криштиану Роналду.
Источник: «Ювентус» уничтожил документы о тайных финансовых сделках с Роналду
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

По информации La Gazzetta dello Sport, во время обысков в штаб-квартире «Ювентуса» полиция изъяла телефонные разговоры о частном соглашении с Криштиану Роналду. Отмечается, что ценные документы, касающиеся зарплаты игрока, были уничтожены.

В настоящий момент футболист выступает за «Манчестер Юнайтед». Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. 

Напомним, что нападающий играл в туринской команде с 2018 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса».

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