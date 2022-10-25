Источник: «Ювентус» уничтожил документы о тайных финансовых сделках с Роналду
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
По информации La Gazzetta dello Sport, во время обысков в штаб-квартире «Ювентуса» полиция изъяла телефонные разговоры о частном соглашении с Криштиану Роналду. Отмечается, что ценные документы, касающиеся зарплаты игрока, были уничтожены.
В настоящий момент футболист выступает за «Манчестер Юнайтед». Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.
Напомним, что нападающий играл в туринской команде с 2018 по 2021 год.
Ранее сообщалось, что Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса».