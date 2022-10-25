Источник: Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса»

Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался выступить перед итальянской прокуратурой.

По информации журналиста Танкреди Палмери, игрок не стал давать показания по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринцев Андреа Аньелли.

В настоящий момент футболист выступает за «Манчестер Юнайтед». Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.

Напомним, что нападающий играл в туринской команде с 2018 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг вернёт Роналду к тренировкам, если тот согласится с ролью запасного.