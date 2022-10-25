Источник: Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса»
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По информации журналиста Танкреди Палмери, игрок не стал давать показания по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринцев Андреа Аньелли.
В настоящий момент футболист выступает за «Манчестер Юнайтед». Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года.
Напомним, что нападающий играл в туринской команде с 2018 по 2021 год.
Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг вернёт Роналду к тренировкам, если тот согласится с ролью запасного.