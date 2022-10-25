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Источник: Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса»

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Бывший нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался выступить перед итальянской прокуратурой.
Источник: Роналду отказался предстать перед прокуратурой по делу президента «Ювентуса»
  • Gettyimages.ru

По информации журналиста Танкреди Палмери, игрок не стал давать показания по делу о мошенничестве, в котором обвиняют президента туринцев Андреа Аньелли.

В настоящий момент футболист выступает за «Манчестер Юнайтед». Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. 

Напомним, что нападающий играл в туринской команде с 2018 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг вернёт Роналду к тренировкам, если тот согласится с ролью запасного.

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