Узнать больше

Стало известно, кто может заменить Эмери в «Вильярреале»

Короткая ссылка
Испанский специалист Кике Сетьен может возглавить «Вильярреал» после ухода Унаи Эмери.

По информации журналиста Фабрицио Романо, испанец уже встретился с президентом «Вильярреала» и обсудил с ним возможное назначение в команду.

24 октября Эмери стал новым главным тренером команды «Астон Вилла».

Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб заплатил «Вильярреалу» неустойку в размере €6 млн за досрочное расторжение контракта с тренером.

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» планирует пригласить бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить