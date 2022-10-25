Стало известно, кто может заменить Эмери в «Вильярреале»
По информации журналиста Фабрицио Романо, испанец уже встретился с президентом «Вильярреала» и обсудил с ним возможное назначение в команду.
24 октября Эмери стал новым главным тренером команды «Астон Вилла».
Как сообщает Фабрицио Романо, английский клуб заплатил «Вильярреалу» неустойку в размере €6 млн за досрочное расторжение контракта с тренером.
Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» планирует пригласить бывшего тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.